شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: قصف معسكر الصدرين تم أثناء تجمع الجنود لاستلام رواتبهم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يناير 2020 قالت مصادر عسكرية إن الصاروخ الذي اطلقته المليشيات الإجرامية الحوثية على معسكر الصدرين، كان اثناء تجمع الجنود لاستلام رواتبهم صباح اليوم، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

واستشهد 11 جنديا وأصيب آخرون من قوات المقاومة بقصف حوثي على معسكر في الضالع. Advertisements وذكرت مصادر عسكرية أن صاروخا باليستيا حوثيا استهدف معسكر الصدرين شمال الضالع قبل قليل. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن استشهاد 11 جنديا وإصابة آخرين في حصيلة أولية. تفاصيل أوفى لاحقا.

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