تقرير: 12636 حالة اختطاف وإخفاء قسري في سجون مليشيا الحوثي خلال 2019

الثلاثاء 7 يناير 2020

كشف تقرير حقوقي عن رصده لـ 12636 حالة اختطاف وإخفاء قسري ارتكبتها ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بحق المدنيين خلال العام الماضي 2019م .



وذكر تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن حالات الاختطاف بلغت 10 الاف و99 حالة بينهم سياسيون وعسكريون وطلاب ونشطاء، منهم 52 امرأة و7 أجانب.

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وأضاف التقرير أن عدد المخفيين قسراً بلغ الفين و537 حالة بينهم (231) امرأة، و(158) طفلاً .

وتابع التقرير “أن الفريق الميداني سجل (719) حالة تعذيب إضافة إلى (21) حالة اتخاذ دروع بشرية، و(48) حالة تصفية داخل السجون، و(19) حالة وفاة بسبب الإهمال في السجون، (23) حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية”

واستعرض التقرير جرائم التعذيب لدى الميليشيا المتمردة التي تنوعت بين الضرب والصعق والحرمان من النوم ومنع الأكل والشرب وغيرها