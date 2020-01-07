شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تفرج عن 20 سجينًا هنديًا كبادرة حسن نية والان نبدء بالتفاصيل

قررت باكستان الإفراج عن 20 سجينًا هنديًا من صيادي الأسماك في بادرة حسن نية.

وأوضح مسؤولون باكستانيون أنه تم الإفراج عن السجناء الهنود من السجن المركزي في مدينة كراتشي الجنوبية، وتم نقلهم إلى مدينة لاهور تمهيدًا لتسليمهم اليوم إلى السُلطات الهندية عبر معبر "واجا" الحدودي بين البلدين.

وأضافوا أن باكستان اتخذت هذا القرار في بادرة حسن نية من جانبها، مع مراعاة الظروف الإنسانية للسجناء.

وبيّنوا أن السجناء المفرج عنهم قد اعتقلتهم قوات خفر السواحل الباكستانية خلال فترات مختلفة إثر تجاوزهم المياه الإقليمية الباكستانية بحثًا عن الصيد.