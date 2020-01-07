شكرا لقرائتكم خبر عن كمبوديا .. اتهام مالك عقار بالقتل الخطأ لـ 36 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الثلاثاء، أنه قد تم توجيه تهمة القتل غير العمد لمالكي مبنى قيد الإنشاء كان قد انهار في كمبوديا الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل 36 شخصا، وقد تم الإفراج عنهما بكفالة.

وانهار المبنى المؤلف من سبعة طوابق، والواقع في إقليم كيب بجنوب البلاد، على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب بنوم بنه، يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى مقتل العاملين به وستة أطفال، وإصابة 23 آخرين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض.

وقال متحدث باسم المحكمة يدعى مان بوريت لصحيفة "خمير تايمز" المحلية، إنه قد تم توجيه الاتهامات لمالكي المبنى، إيك سارون، وزوجته تشيف سوثي، أمس الاثنين، ولكن تم إطلاق سراحهما بعد أن قامت السلطات باستجوابهما ووضعهما تحت إشراف المحكمة.