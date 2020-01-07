شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال اليوم ثلاثة مواطنين فلسطينيين من مدينة جنين. وأفادت مصادر محلية في جنين أن جيش الاحتلال اعتقل رشدي البظ، وولديه عدي ومحمد، خلال مداهمته عدة أحياء في جنين واقتحامه منزل عائلة البظ بالمدينة.

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