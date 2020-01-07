مقتل 4 في هجوم لحركة الشباب الإرهابية بكينيا

قالت الشرطة الكينية إن 4 مدنيين قتلوا في‭ ‬تبادل لإطلاق النار في وقت مبكر الثلاثاء بين الشرطة وعناصر من حركة الشباب الصومالية الإرهابية استهدفوا برجا للاتصالات.



وذكرت الشرطة أن عددا غير محدد من أفراد الحركة الإرهابية أطلقوا النار على برج تابع لشركة سفاريكوم الكينية للاتصالات، مضيفة أنهم اشتبكوا مع أفراد الشرطة الذين يحرسون البرج في قاعدة دورية قريبة.

وأكد تقرير الشرطة "نجح الأفراد الذين يحرسون البرج والقاعدة ومعهم القوات الخاصة في صدهم".

ووقع الهجوم في منطقة جاريسا المجاورة للصومال، وأشارت الشرطة إلى أن المهاجمين حطموا البوابة المؤدية للمنطقة التي تضم البرج لكن لم يتسببوا في أي أضرار لشبكة الاتصالات، وأنها تتعقب المهاجمين.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الإثنين، أنها ستنشر قوات عسكرية إضافية في كينيا بعد هجوم لحركة الشباب على قاعدة كانت تحوي قوات أمريكية.

وكان الجيش الأمريكي قد أكد مقتل جندي أمريكي واثنين من المتعاقدين، الأحد، خلال هجوم لحركة الشباب الإرهابية.

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وأضاف الجيش، أن أمريكيين من وزارة الدفاع أصيبا أيضا في الهجوم.

ومن جهتها قالت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا "الأمريكيان المصابان في حالة مستقرة الآن، وقد تم إجلاؤهما".

وقُتل 4 مسلحين من حركة الشباب الإرهابية، الأحد أيضا، خلال هجوم شنته الحركة على قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية في لامو شمالي البلاد.

وحركة "الشباب" الإرهابية التي تأسست مطلع 2004 هي حركة مسلحة تتبع فكريا تنظيم القاعدة، ونفذت العديد من العمليات التي أودت بحياة المئات.

ويعاني الصومال من هجمات متكررة لحركة "الشباب" أوقعت 2078 قتيلا، و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016 و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حسب إحصاء للأمم المتحدة.

ويخضع إقليم جوبا الوسطى بجنوب الصومال للسيطرة الكاملة من قبل حركة الشباب الإرهابية التي تم طردها من معظم كبريات المدن في أقاليم الصومال البالغ عددها 18 إقليما.

والحركة الإرهابية لا تزال قادرة على تنفيذ هجماتها الانتحارية والاغتيالات في مختلف مدن الصومال بما فيها العاصمة مقديشو.