انت الان تتابع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال قوته 6.2 درجة قرب أتشيه بإندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قياس قوة أحد الزلازل

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6.2 درجة وقع إلى الجنوب الغربي من إقليم أتشيه الإندونيسي على جزيرة سومطرة اليوم الثلاثاء وكان مركزه على عمق 20.3 كيلومتر.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية على تويتر إن قوة الزلزال 6.4 درجة وإن مركزه كان على عمق 13 كيلومترا مضيفة أنه لا يوجد احتمال بحدوث موجات مد (تسونامي).

ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار مادية أو خسائر بشرية.