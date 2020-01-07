مجلس الشورى الإيراني يتبنى قانونا يعتبر كل القوات الأميركية "إرهابية"

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مجلس الشورى الإيراني اعتمد مجلس الشورى لإيراني الثلاثاء بشكل طارئ قانوناً يعتبر القوات الأميركية "إرهابية"، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد الجمعة. وأقر النواب قانوناً يعتبر "إرهابية" القوات الأميركية المنتشرة في القرن الإفريقي إلى آسيا الوسطى، مروراً بالشرق الأوسط. وأدرج النص وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وكافة القوات الأميركية وكل شخص مرتبط باغتيال سليماني في إطار هذا التصنيف.

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