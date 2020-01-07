ألمانيا ستسحب جزءاً من جنودها المنتشرين في العراق

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أعلن الجيش الألماني الثلاثاء أنه سيسحب جزءا من الجنود الألمان المنتشرين في العراق لمهمات تدريب، ونقلهم "بشكل موقت" إلى الأردن والكويت، بسبب التوتر في المنطقة.
وسيجري تخفيض عديد العاملين في الكتيبة الألمانية ويبلغ عددهم 30 عسكرياً ينتشرون في بغداد وفي التاجي شمال العاصمة "بشكل موقت". وسينقل العسكريون المعنيون إلى الكويت المجاورة والأردن، كما أكد لوكالة فرانس برس متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية.
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