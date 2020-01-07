صحيفة: حاضر الشعوب ومستقبل أبنائها لا يكون إلا بانتهاج الحكمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "لم تنعم أغلب مناطق الشرق الأوسط بالاستقرار الواجب منذ سنوات طويلة، بل كانت دائماً الأزمات البعيدة عن الحلول الواجبة كفيلة بجعل المنطقة تشهد تطورات وتعقيدات يصبح إنهاؤها أكثر صعوبة، خاصة أن الكثير منها يتم التعامل معه بعيداً عن القانون الدولي الواجب المراعاة وعدم وجود آلية تضمن المساءلة العملية، وخلافات كبرى ليس بين الدول فقط ..



وأوضحت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365" بل في داخل الكثير من البلدان التي تشهد أحداثاً وحروباً وصراعات لم تتوقف، وكان لها من التبعات السلبية التي انعكست على المنطقة برمتها خاصة والمجتمع الدولي عامة الذي وجد نفسه أمام منطقة مشتعلة بالكثير من الأحداث التي يصعب السيطرة عليها في ظل انعدام نوايا الحل بين الأطراف المتنازعة من جهة ولغياب الاحتكام إلى منطق العقل والحوار الشفاف بغية إنهائها من جهة ثانية.

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ومضت "دائماً العمل على إنجاز حلول وتفاهمات سياسية يكون كفيلاً بوضع حد لمعاناة دول كثيرة وهو الأجدى، لكن اعتماد القوة كخيار وحيد وانتهاك سيادات الدول واللعب على المحرمات مثل الطائفية وغيرها بدا أنه صبٌ للزيت على النار، وانتهى بأن جعل عدداً من تلك الدول ميداناً لحروب الآخرين وتصفية الحسابات فيما بينها، ومنذ الحرب الأهلية اللبنانية وصولاً إلى أحداث العراق تجارب تتشابه في الكثير من تفاصيلها وأسبابها دون أن يتم التنبه لاختيار الأسلوب الذي يجنب الملايين من شعوبا ما يعانونه.

وقالت إن "الحلول السياسية تأتي عادة نتيجة حوارات وتفاهمات يسعى المنخرطون فيها لتجنب المحظور أو السقوط في دوامات لا طائل لها ونتيجتها الوحيدة هي مزيد من التدمير والخراب والحروب والحرائق، ولكي ينجح أي حل فلا بد أن يكون قائماً على إرادة حقيقة تضع في الحسبان أهمية العمل على إخماد الحرائق ومنع تمددها وبالتالي السيطرة على نتائجها الكارثية وتجنب مضاعفاتها التي تكون سلبية دائماً، فالمصالح الضيقة والأطماع والاحتلالات والتدخلات كلها أمور مرفوضة ولم تكن يوماً إلا عوامل كارثية يكون مفعولها الوحيد هو التمديد القسري للأزمات.

وبحسب الصحيفة فإن "حاضر الشعوب ومستقبل أبنائها لا يكون إلا بانتهاج الحكمة ورؤى شفافة لا تضع باعتبارها تغييب الحوار وتهميش مصالح الآخرين، إذ أن تجربة عقود طويلة من أزمات الشرق الأوسط أكدت أن العمليات السياسية هي القدر الوحيد لإنهاء الأزمات وأي تجاهل للطرق التي يوجبها العقل قد لا يكتب لها النجاح، وتبقى الواقعية السياسية حقيقة تقوم على تغليب العقل والحوار والالتزام بالقانون