شكرا لقرائتكم إيران تغدق المال على فيلقها.. وتصنف قوات أميركا ارهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في الوقت الذي أقرت فيه إيران اغداق الأموال لدعم فيلق القدس الذي خسر "رأسه" بعد مقتل قائده قاسم سليماني بضربة أميركية في حرم مطار بغداد الجمعة الماضي، اعتمدت قانوناً طارئاً يصنف القوات الأميركية "إرهابية".

وفي التفاصيل، اعتمد مجلس الشورى لإيراني بشكل طارئ الثلاثاء قانوناً يعتبر كافة القوات الأميركية، بما في ذلك وزارة الدفاع، "إرهابية"، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري

وكان البرلمان الإيراني أقر مؤخراً قانوناً يعتبر "إرهابية" القوات الأميركية المنتشرة في القرن الإفريقي إلى آسيا الوسطى، مروراً بالشرق الأوسط.

البنتاغون.. أيضاً

لكن النص الجديد أدرج وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وكافة القوات الأميركية والمسؤولين عن اغتيال سليماني، وكل شخص معنوي أو حقيقي مرتبط باغتيال سليماني في إطار هذا التصنيف.

وتزامن اعتماد هذا القانون مع مراسم دفن سليماني في مسقط رأسه في كرمان رمزياً.

Advertisements

وكان القانون الذي تم تعديله الثلاثاء، اقر أساساً في نيسان/ابريل 2019. وأشارت إيران حينها إلى أن القانون يأتي في إطار "المعاملة بالمثل" بعدما قررت واشنطن إدراج الحرس الثوري الإيراني على اللائحة الأميركية لـ"المنظمات الأجنبية الإرهابية".

تشييع سليماني في طهران (فرانس برس)

200 مليون يورو

إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء الطلبة عن رئیس مجلس الشوری الإيراني علي لاریجاني إعلانه زیادة میزانیة فیلق القدس بقیمة 200 ملیون یورو في الشهرین الأخیرین من العام الإيراني الجاري (ینتهي 19 مارس 2020).

وأوضح لاريجاني أن الزيادة أتت لدعم فیلق القدس الذي "یتحمل مسؤولیة المقاومة علی مستوی المنطقة"، بحسب تعبيره.

كما أشارت الوكالة إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر بتخصیص تلك المیزانیة.

الحرس الثوري الإيراني(أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن سليماني الذي يعد مهندس الاستراتيجية الإيرانية في الشرق الأوسط، قتل بضربة أميركية في بغداد، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس إلى جانب ضباط إيرانيين وقادة في الحشد.

وتوعد مسؤولون سياسيون وعسكريون في إيران بانتقام "مزلزل"، بينما تتصاعد الدعوات "لخفض التصعيد" حول العالم خشية من نزاع مفتوح في الشرق الأوسط.

