البرلمان الإيراني يدرج «البنتاجون» على لائحة الإرهاب رداً على مقتل سليماني

وافق البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يصف الجيش الأمريكي بـ "الإرهابي"، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها البلاد رداً على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأفادت وسائل إعلامية إيرانية بأن البرلمان وافق بالإجماع على تعديل نص قانون الإجراء المضاد عبر إدراج كافة أعضاء وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" والشركات والمؤسسات التابعة لها والقادة والمتورطين في مقتل الجنرال قاسم سليماني.

وأضافت أن القانون ألزم الحكومة الايرانية "بتعزيز البنية الدفاعية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري"، عبر استقطاع مبلغ 200 مليون يورو من احتياطي الصندوق الوطني للتنمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أدرج، في أبريل الماضي، الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب، في سابقة هي الأولى من نوعها في إدراج كيان حكومي أجنبي على لائحة الإرهاب.

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وفجر الجمعة الماضي، أغتيل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وعدد من مساعديه، في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق.

وأمس الإثنين، أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن البنتاجون يخطط لنشر 6 طائرات من طراز بي 52، قادرة على حمل قاذفات نووية، في الجزيرة البريطانية "دييجو جارسيا" في المحيط الهندي.

ونقلت الشبكة عن مسئول أمريكي قوله إن طائرات بي 52 ستكون متاحة لعمليات ضد إيران في حال صدور أوامر بذلك.

وأشارت الشبكة إلى أن نشر الطائرات لا يعني أن العمليات الأمريكية قد طلبت هذا التحرك، حيث نشرت "البنتاجون" تقليديا قاذفات بعيدة المدى، وطائرات أخرى؛ كدليل على وجود القوات الأمريكية وقدراتها.