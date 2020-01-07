القائد العام للقوات المسلحة الألمانية يعلن تعليق إرسال وحدة عسكرية إلى العراق

أعلن الجيش الألماني أنه "بسبب تطور الأوضاع في العراق، قرر القائد العام للقوات المسلحة إبرهارد زورن تعليق إرسال الوحدة العسكرية إلى العراق"، والتي كان مقررا لها أن تحل محل الوحدة الأقدم هناك.
وفي وقت سابق من السبت الماضي أعلنت القيادة التنفيذية للقوات المسلحة الألمانية، أنه سيتم إرسال حوالي 60 خبيرًا عسكريًا إلى العراق كما كان مقررًا، رغم التصعيد إثر اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
أعلن الجيش الألماني أنه "بسبب تطور الأوضاع في العراق، قرر القائد العام للقوات المسلحة إبرهارد زورن تعليق إرسال الوحدة العسكرية إلى العراق"، والتي كان مقررا لها أن تحل محل الوحدة الأقدم هناك.
وفي وقت سابق من السبت الماضي أعلنت القيادة التنفيذية للقوات المسلحة الألمانية، أنه سيتم إرسال حوالي 60 خبيرًا عسكريًا إلى العراق كما كان مقررًا، رغم التصعيد إثر اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
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