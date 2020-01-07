القائد العام للقوات المسلحة الألمانية يعلن تعليق إرسال وحدة عسكرية إلى العراق

أعلن ​الجيش الألماني​ أنه "بسبب تطور الأوضاع في ​العراق​، قرر القائد العام للقوات المسلحة إبرهارد زورن تعليق إرسال الوحدة العسكرية إلى العراق"، والتي كان مقررا لها أن تحل محل الوحدة الأقدم هناك.

وفي وقت سابق من السبت الماضي أعلنت ​القيادة​ التنفيذية للقوات المسلحة الألمانية، أنه سيتم إرسال حوالي 60 خبيرًا عسكريًا إلى العراق كما كان مقررًا، رغم التصعيد إثر اغتيال قائد ​فيلق القدس​ الإيراني ​قاسم سليماني​.

أعلن ​الجيش الألماني​ أنه "بسبب تطور الأوضاع في ​العراق​، قرر القائد العام للقوات المسلحة إبرهارد زورن تعليق إرسال الوحدة العسكرية إلى العراق"، والتي كان مقررا لها أن تحل محل الوحدة الأقدم هناك.

وفي وقت سابق من السبت الماضي أعلنت ​القيادة​ التنفيذية للقوات المسلحة الألمانية، أنه سيتم إرسال حوالي 60 خبيرًا عسكريًا إلى العراق كما كان مقررًا، رغم التصعيد إثر اغتيال قائد ​فيلق القدس​ الإيراني ​قاسم سليماني​.