الميادين: قوات مشاة البحرية الأميركية تبدأ سلسلة إجراءات "الخروج الآمن" من الأراضي العراقية

أفادت قناة "​الميادين​" بأن قوات مشاة ​البحرية الأميركية​ بدأت سلسلة إجراءات "الخروج الآمن" من الأراضي العراقية. أفادت قناة "​الميادين​" بأن قوات مشاة ​البحرية الأميركية​ بدأت سلسلة إجراءات "الخروج الآمن" من الأراضي العراقية.

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