متظاهرون أحرقوا العلم الاميركي أمام السفارة الأميركية في الهند

اقدم عدد من المتظاهرين على حرق العلم الاميركي أمام ​السفارة الأميركية​ في ​الهند​. ورفع المحتجون صورا لمرشد الثورة الايرانية علي خامنئي والجنرال قاسم سليماني. اقدم عدد من المتظاهرين على حرق العلم الاميركي أمام ​السفارة الأميركية​ في ​الهند​. ورفع المحتجون صورا لمرشد الثورة الايرانية علي خامنئي والجنرال قاسم سليماني.

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