أفادت مصادر لقناة "العربية"، أن 11 جندياً قتلوا وجرح آخرون بقصف صاروخي من ​حركة أنصار الله​، استهدف معسكراً للقوات الحكومية شمال محافظة الضالع. أفادت مصادر لقناة "العربية"، أن 11 جندياً قتلوا وجرح آخرون بقصف صاروخي من ​حركة أنصار الله​، استهدف معسكراً للقوات الحكومية شمال محافظة الضالع.

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كانت هذه تفاصيل خبر حركة أنصار الله استهدفت معسكر الصدرين بصاروخ باليستي أدى لمقتل 11 جنديا يمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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