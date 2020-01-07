درويش: المصارف من المؤسسات التي تخدم الناس ويجب الحفاظ عليها

اشار النائب علي درويش في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "المصارف من المؤسسات التي تخدم الناس ويجب الحفاظ عليها، بالتوازي مع ذلك على المصارف التخفيف من وطأة المشكلة الحالية من خلال ابتكار حلول، والعمل على مد الناس بحاجاتهم مثل تعزيز السيولة باللبناني ورفع وتيرة مد الناس بالدولار، مع تصنيف سريع للأكثر حاجة للسيولة بناء للقطاع".
اشار النائب علي درويش في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "المصارف من المؤسسات التي تخدم الناس ويجب الحفاظ عليها، بالتوازي مع ذلك على المصارف التخفيف من وطأة المشكلة الحالية من خلال ابتكار حلول، والعمل على مد الناس بحاجاتهم مثل تعزيز السيولة باللبناني ورفع وتيرة مد الناس بالدولار، مع تصنيف سريع للأكثر حاجة للسيولة بناء للقطاع".
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