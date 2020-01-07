روكز: المؤسسة العسكرية فوق الصراعات واستهدافها ممنوع

شدد النائب ​شامل روكز​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "التجني على ​الجيش​ مرفوض بأي شكل من الأشكال. اعاقة تنفيذه لمهماته غير مقبول ابداً وتمنينه براتب اكبر عيب"، مشيرا الى أن "التضحية ب​الحياة​ لا تقاس بأموال ​العالم​. ​المؤسسة العسكرية​ فوق الصراعات: استهدافها ممنوع فهي الضامن للوطن، واي محاولة للنيل منها خيانة. فالجيش كان وسيبقى جيش الشعب".

شدد النائب ​شامل روكز​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "التجني على ​الجيش​ مرفوض بأي شكل من الأشكال. اعاقة تنفيذه لمهماته غير مقبول ابداً وتمنينه براتب اكبر عيب"، مشيرا الى أن "التضحية ب​الحياة​ لا تقاس بأموال ​العالم​. ​المؤسسة العسكرية​ فوق الصراعات: استهدافها ممنوع فهي الضامن للوطن، واي محاولة للنيل منها خيانة. فالجيش كان وسيبقى جيش الشعب".