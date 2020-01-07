روكز: المؤسسة العسكرية فوق الصراعات واستهدافها ممنوع

شدد النائب شامل روكز، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "التجني على الجيش مرفوض بأي شكل من الأشكال. اعاقة تنفيذه لمهماته غير مقبول ابداً وتمنينه براتب اكبر عيب"، مشيرا الى أن "التضحية بالحياة لا تقاس بأموال العالم. المؤسسة العسكرية فوق الصراعات: استهدافها ممنوع فهي الضامن للوطن، واي محاولة للنيل منها خيانة. فالجيش كان وسيبقى جيش الشعب".
شدد النائب شامل روكز، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "التجني على الجيش مرفوض بأي شكل من الأشكال. اعاقة تنفيذه لمهماته غير مقبول ابداً وتمنينه براتب اكبر عيب"، مشيرا الى أن "التضحية بالحياة لا تقاس بأموال العالم. المؤسسة العسكرية فوق الصراعات: استهدافها ممنوع فهي الضامن للوطن، واي محاولة للنيل منها خيانة. فالجيش كان وسيبقى جيش الشعب".
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