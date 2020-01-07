السيد: ايهما افضل حكومة سياسية تبقي البلد كما كان أم حكومة تكنوقراط ترعى مصالح الناس

سأل النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي :"ماذا بعد إغتيال الشهيد ​قاسم سليماني​؟ ​حكومة​ سياسية تُبقي البلد كما كان قبل الإنتفاضة تحت صراعاتها وفساد وزرائها وإهمال الناس فيها أم ​حكومة تكنوقراط​ بوزراء يرعون مصالح الناس، ورئاسات وقيادات ترعى المخاطر الخارجية"، مضيفا:"أيهما أفضل للمواجهة:حكومة شعب جيش مقاومة، أوحكومة فساد جيش مقاومة؟!".

سأل النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي :"ماذا بعد إغتيال الشهيد ​قاسم سليماني​؟ ​حكومة​ سياسية تُبقي البلد كما كان قبل الإنتفاضة تحت صراعاتها وفساد وزرائها وإهمال الناس فيها أم ​حكومة تكنوقراط​ بوزراء يرعون مصالح الناس، ورئاسات وقيادات ترعى المخاطر الخارجية"، مضيفا:"أيهما أفضل للمواجهة:حكومة شعب جيش مقاومة، أوحكومة فساد جيش مقاومة؟!".