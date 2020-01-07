سأل النائب جميل السيد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي :"ماذا بعد إغتيال الشهيد قاسم سليماني؟ حكومة سياسية تُبقي البلد كما كان قبل الإنتفاضة تحت صراعاتها وفساد وزرائها وإهمال الناس فيها أم حكومة تكنوقراط بوزراء يرعون مصالح الناس، ورئاسات وقيادات ترعى المخاطر الخارجية"، مضيفا:"أيهما أفضل للمواجهة:حكومة شعب جيش مقاومة، أوحكومة فساد جيش مقاومة؟!".
سأل النائب جميل السيد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي :"ماذا بعد إغتيال الشهيد قاسم سليماني؟ حكومة سياسية تُبقي البلد كما كان قبل الإنتفاضة تحت صراعاتها وفساد وزرائها وإهمال الناس فيها أم حكومة تكنوقراط بوزراء يرعون مصالح الناس، ورئاسات وقيادات ترعى المخاطر الخارجية"، مضيفا:"أيهما أفضل للمواجهة:حكومة شعب جيش مقاومة، أوحكومة فساد جيش مقاومة؟!".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد: ايهما افضل حكومة سياسية تبقي البلد كما كان أم حكومة تكنوقراط ترعى مصالح الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.