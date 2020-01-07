مهاتير محمد: على الدول الإسلامية أن تتحد لحماية أنفسها واغتيال سليماني غير أخلاقي

أكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في تصريح له أن "على الدول الإسلامية أن تتحد لحماية أنفسها من التهديدات الخارجية"، معتبرا ان "اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني غير أخلاقي".
أكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في تصريح له أن "على الدول الإسلامية أن تتحد لحماية أنفسها من التهديدات الخارجية"، معتبرا ان "اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني غير أخلاقي".
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