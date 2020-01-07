مهاتير محمد: على الدول الإسلامية أن تتحد لحماية أنفسها واغتيال سليماني غير أخلاقي

أكد رئيس الوزراء الماليزي ​مهاتير محمد​ في تصريح له أن "على الدول الإسلامية أن تتحد لحماية أنفسها من التهديدات الخارجية"، معتبرا ان "اغتيال قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري​ ​قاسم سليماني​ غير أخلاقي".



أكد رئيس الوزراء الماليزي ​مهاتير محمد​ في تصريح له أن "على الدول الإسلامية أن تتحد لحماية أنفسها من التهديدات الخارجية"، معتبرا ان "اغتيال قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري​ ​قاسم سليماني​ غير أخلاقي".

