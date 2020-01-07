الأمن العام:توقيف 9 أشخاص بين 27/12 و2/1 لإرتكابهم أفعالا جرمية مختلفة

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ أن الاجهزة المعنية في المديرية، قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 27/12/2019 لغاية 02/01/2020، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي: ثمانية اشخاص بجرم ​تزوير مستندات​ سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من ​لبنان​ الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية، شخص واحد بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية. بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى ​القضاء​ المختص".

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ أن الاجهزة المعنية في المديرية، قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 27/12/2019 لغاية 02/01/2020، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي: ثمانية اشخاص بجرم ​تزوير مستندات​ سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من ​لبنان​ الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية، شخص واحد بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية. بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى ​القضاء​ المختص".