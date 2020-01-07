المطران بولس سفر ترأس قداسا ‎بمناسبة عيد الظهور الإلهي

احتفل المطران مار يوستينوس بولس سفر بالقداس الإلهي بمناسبة عيد الظهور الإلهي، في كنيسة السيدة صباح العيد يعاونه الأب جورج بحي، والشمامسة وجوقة الكنيسة، حضر القداس أيضاً الأب حنا شرباط. خلال العظة هنّأ نيافته المؤمنين بالعيد وتمنى لهم أعياداً مباركة وتلى العظة صلاة تبريك الماء وتوزيعها على المؤمنين. كما احتفل أيضاً الأب جاك حنا بالقداس الإلهي في كنيسة مار جرجس يعاونه الشمامسة وجوقة الكنيسة. وقد نال بركة إشبين المسيح مار يوحنا المعمدان الشاب جان جورج عندس في كنيسة السيدة، والشماس الشاب شربل أفرام الشماس في كنيسة مار جرجس.
احتفل المطران مار يوستينوس بولس سفر بالقداس الإلهي بمناسبة عيد الظهور الإلهي، في كنيسة السيدة صباح العيد يعاونه الأب جورج بحي، والشمامسة وجوقة الكنيسة، حضر القداس أيضاً الأب حنا شرباط. خلال العظة هنّأ نيافته المؤمنين بالعيد وتمنى لهم أعياداً مباركة وتلى العظة صلاة تبريك الماء وتوزيعها على المؤمنين. كما احتفل أيضاً الأب جاك حنا بالقداس الإلهي في كنيسة مار جرجس يعاونه الشمامسة وجوقة الكنيسة. وقد نال بركة إشبين المسيح مار يوحنا المعمدان الشاب جان جورج عندس في كنيسة السيدة، والشماس الشاب شربل أفرام الشماس في كنيسة مار جرجس.
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