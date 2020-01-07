المطران بولس سفر ترأس قداسا ‎بمناسبة عيد الظهور الإلهي

‎احتفل المطران مار يوستينوس ​بولس سفر​ بالقداس الإلهي ‎بمناسبة عيد الظهور الإلهي، في ​كنيسة السيدة​ صباح العيد يعاونه الأب جورج بحي، والشمامسة وجوقة الكنيسة، حضر القداس أيضاً الأب حنا شرباط. خلال العظة هنّأ نيافته المؤمنين بالعيد وتمنى ‎لهم أعياداً مباركة وتلى العظة صلاة تبريك الماء وتوزيعها على المؤمنين. كما احتفل أيضاً الأب جاك حنا بالقداس الإلهي في ​كنيسة مار جرجس​ يعاونه الشمامسة وجوقة الكنيسة. وقد نال بركة إشبين ​المسيح​ مار يوحنا المعمدان الشاب جان جورج عندس في كنيسة السيدة، والشماس الشاب شربل أفرام الشماس في كنيسة مار جرجس.

‎احتفل المطران مار يوستينوس ​بولس سفر​ بالقداس الإلهي ‎بمناسبة عيد الظهور الإلهي، في ​كنيسة السيدة​ صباح العيد يعاونه الأب جورج بحي، والشمامسة وجوقة الكنيسة، حضر القداس أيضاً الأب حنا شرباط. خلال العظة هنّأ نيافته المؤمنين بالعيد وتمنى ‎لهم أعياداً مباركة وتلى العظة صلاة تبريك الماء وتوزيعها على المؤمنين. كما احتفل أيضاً الأب جاك حنا بالقداس الإلهي في ​كنيسة مار جرجس​ يعاونه الشمامسة وجوقة الكنيسة. وقد نال بركة إشبين ​المسيح​ مار يوحنا المعمدان الشاب جان جورج عندس في كنيسة السيدة، والشماس الشاب شربل أفرام الشماس في كنيسة مار جرجس.