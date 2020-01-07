افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن "​القضاء​ الياباني أصدر مذكرة توقيف بحق كارول غصن بشبهة "تقديم شهادة زائفة" خلال التحقيق حول زوجها ​كارلوس غصن​. افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن "​القضاء​ الياباني أصدر مذكرة توقيف بحق كارول غصن بشبهة "تقديم شهادة زائفة" خلال التحقيق حول زوجها ​كارلوس غصن​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أ ف ب: القضاء الياباني يصدر مذكرة توقيف بحق زوجة كارلوس غصن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.