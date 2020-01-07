امطار غزيرة غدا والثلوج على ارتفاع 1100 متر وتحذير من السيول

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط، اعتباراً من بعد ظهر الثلاثاء بمنخفض جوي جديد يحمل معه امطار وثلوج على المرتفعات يستمر تأثيره حتى ظهر نهار الجمعة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيّاً يتحول تدريجيا الى غائم ابتداء من فترة الظهيرة مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة . تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ ابتداء من فترة المساء مع حدوث برق ورعد ورياح قوية تقارب ال 75 كلم/س يرتفع معها موج البحرالى 4 امتار. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400م و تتدنى ليلا لتلامس 1100م خاصة في المناطق الداخلية و الجنوبية.
الأربعاء: غائم اجمالا وممطر مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة .تصبح الامطار غزيرة ابتداء من فترة الظهر خاصة في الجنوب (نحذر من تكون السيول وانجراف في التربة) مع حدوث برق ورعد . تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 م تتدنى ليلا لتلامس 1100م خاصة في الجنوبية و ما دون ذلك في البقاع .
الخميس: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً في الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد، يتوقع حدوث انفراجات واسعة في فترة بعد الظهر . تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠م و تتدنى ليلا لتلامس ١٠٠٠م و ما دون في بعض المناطق الداخلية و الجنوبية.
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط، اعتباراً من بعد ظهر الثلاثاء بمنخفض جوي جديد يحمل معه امطار وثلوج على المرتفعات يستمر تأثيره حتى ظهر نهار الجمعة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيّاً يتحول تدريجيا الى غائم ابتداء من فترة الظهيرة مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة . تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ ابتداء من فترة المساء مع حدوث برق ورعد ورياح قوية تقارب ال 75 كلم/س يرتفع معها موج البحرالى 4 امتار. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400م و تتدنى ليلا لتلامس 1100م خاصة في المناطق الداخلية و الجنوبية.
الأربعاء: غائم اجمالا وممطر مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة .تصبح الامطار غزيرة ابتداء من فترة الظهر خاصة في الجنوب (نحذر من تكون السيول وانجراف في التربة) مع حدوث برق ورعد . تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 م تتدنى ليلا لتلامس 1100م خاصة في الجنوبية و ما دون ذلك في البقاع .
الخميس: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً في الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد، يتوقع حدوث انفراجات واسعة في فترة بعد الظهر . تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠م و تتدنى ليلا لتلامس ١٠٠٠م و ما دون في بعض المناطق الداخلية و الجنوبية.
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