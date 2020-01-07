التحكم المروري: قطع عدد من الطرقات ضمن نطاق الشمال

افادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق ​الشمال​ هي طريق حلبا امام محطة بو ضاهر، ​العبدة​، ​ساحة النور​، ​البداوي​، اوتوستراد المنية. افادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق ​الشمال​ هي طريق حلبا امام محطة بو ضاهر، ​العبدة​، ​ساحة النور​، ​البداوي​، اوتوستراد المنية.

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