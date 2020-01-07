شمخاني: لدينا 13 سيناريو للرد أدناها سيكون كابوساً تاريخياً لاميركا

اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي ال​ايران​ي ​علي شمخاني​ أنه "لدى ايران 13 سيناريو للرد على ​اميركا​ ثأرا لدم قائد فليق ​القدس​ السابق ​قاسم سليماني​ أدناها سيكون كابوسا تاريخيا لاميركا"، مبينا أنه "بناء على بعض الاعتبارات لا يمكننا الافصاح عن المزيد من المعلومات لوسائل الاعلام لكننا نعد شعبنا البطل بان عمليات الثار لاخينا الشهيد ليس من المقرر ان يكون في طار عملية واحدة لانه وفقا لمضامين بيان قائد الثورة فان جميع قوات محور المقاومة ستثار للقائد الشهيد".

ولفت الى أنه "كان من المفروض على الاميركيين اساسا الا يرتكبوا هذه الجريمة والان وقد تلطخت ايديهم بدم سليماني العزيز فانهم مسؤولون عن جميع التداعيات المحتملة لهذا الامر"، موضحا أنه "حين اتخاذ القرارات الاستراتيجية لا يمكن تحديد الموقف الدولي لدولة ما على اساس الانفعال بل هنالك المئات من العوامل الاخرى التي تلعب الدور في القضية".

وشدد على أن "المجلس الاعلى للامن القومي وضع متابعة القضية في جدول اعماله ورغم ان اتخاذ القرار سيكون على اساس اعتبارات امنية ودولية ولكن هنالك بالاجمال 19 قاعدة من ضمنها 11 قاعدة رئيسية تعد قواعد قيادة اميركية في المنطقة وتقع على بعد مسافات قصيرة من الحدود الشرقية والغربية مع 8 قواعد عسكرية اميركية في شمال وجنوب البلاد هي الان في وضع طارئ ونحن على علم بالاحصائيات الدقيقة لعدد عناصرها ومعداتهم العسكرية ونرصد ادنى تحركات لهم".

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اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي ال​ايران​ي ​علي شمخاني​ أنه "لدى ايران 13 سيناريو للرد على ​اميركا​ ثأرا لدم قائد فليق ​القدس​ السابق ​قاسم سليماني​ أدناها سيكون كابوسا تاريخيا لاميركا"، مبينا أنه "بناء على بعض الاعتبارات لا يمكننا الافصاح عن المزيد من المعلومات لوسائل الاعلام لكننا نعد شعبنا البطل بان عمليات الثار لاخينا الشهيد ليس من المقرر ان يكون في طار عملية واحدة لانه وفقا لمضامين بيان قائد الثورة فان جميع قوات محور المقاومة ستثار للقائد الشهيد".

ولفت الى أنه "كان من المفروض على الاميركيين اساسا الا يرتكبوا هذه الجريمة والان وقد تلطخت ايديهم بدم سليماني العزيز فانهم مسؤولون عن جميع التداعيات المحتملة لهذا الامر"، موضحا أنه "حين اتخاذ القرارات الاستراتيجية لا يمكن تحديد الموقف الدولي لدولة ما على اساس الانفعال بل هنالك المئات من العوامل الاخرى التي تلعب الدور في القضية".

وشدد على أن "المجلس الاعلى للامن القومي وضع متابعة القضية في جدول اعماله ورغم ان اتخاذ القرار سيكون على اساس اعتبارات امنية ودولية ولكن هنالك بالاجمال 19 قاعدة من ضمنها 11 قاعدة رئيسية تعد قواعد قيادة اميركية في المنطقة وتقع على بعد مسافات قصيرة من الحدود الشرقية والغربية مع 8 قواعد عسكرية اميركية في شمال وجنوب البلاد هي الان في وضع طارئ ونحن على علم بالاحصائيات الدقيقة لعدد عناصرها ومعداتهم العسكرية ونرصد ادنى تحركات لهم".