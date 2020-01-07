ترامب: أوباما صنّف سليماني إرهابيا ولم يفعل شيئا سوى منح إيران 150 مليار دولار

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني "هو القائد العسكري الحقيقي وهو إرهابي مسؤول عن قتل آلاف"، مشيرا الى أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما "صنّف سليماني إرهابيا ولم يفعل شيئا سوى منح إيران 150 مليار دولار نقداً".
شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني "هو القائد العسكري الحقيقي وهو إرهابي مسؤول عن قتل آلاف"، مشيرا الى أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما "صنّف سليماني إرهابيا ولم يفعل شيئا سوى منح إيران 150 مليار دولار نقداً".
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