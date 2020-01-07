ترامب: أوباما صنّف سليماني إرهابيا ولم يفعل شيئا سوى منح إيران 150 مليار دولار

شدد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، على أن قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري ال​إيران​ي ​قاسم سليماني​ "هو القائد العسكري الحقيقي وهو إرهابي مسؤول عن قتل آلاف"، مشيرا الى أن الرئيس الأميركي السابق ​باراك أوباما​ "صنّف سليماني إرهابيا ولم يفعل شيئا سوى منح إيران 150 مليار ​دولار​ نقداً".

شدد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، على أن قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري ال​إيران​ي ​قاسم سليماني​ "هو القائد العسكري الحقيقي وهو إرهابي مسؤول عن قتل آلاف"، مشيرا الى أن الرئيس الأميركي السابق ​باراك أوباما​ "صنّف سليماني إرهابيا ولم يفعل شيئا سوى منح إيران 150 مليار ​دولار​ نقداً".