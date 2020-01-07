متحدثة باسم البنتاغون: ملتزمون في التحالف الدولي وفي ضمان مستقبل آمن للشعب العراقي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون أن "واشنطن ملتزمة في ​التحالف الدولي​ وفي ضمان مستقبل آمن ومزدهر للشعب العراقي". أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون أن "واشنطن ملتزمة في ​التحالف الدولي​ وفي ضمان مستقبل آمن ومزدهر للشعب العراقي".

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