شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مشروع قانون هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتى أوقاف "الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفة الإنجيلية"، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، لتناقشه اللجنة الدينية بالتوازى مع مناقشتها لمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ويستعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات عن تفاصيل مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتى أوقاف "الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفة الإنجيلية"، كالتالى:

1 ـ ينص على إنشاء هيئتين تسمى الأولى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، والثانية تسمى "هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، وتكون مقر كل منها محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية .

2 ـ يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، حيث يشكل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا واثنى عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها.

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3 ـ يشكل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثنى عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وتحدد فيه مدة العضوية .

4 ـ يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات فحص حسابات الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير سنوى إليها بنتيجة هذا الفحص.

5 ـ تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو طائفة الإنجليين، أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون.

6 ـ يؤول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحيلة من حقوق وما عليها من التزامات فى شأنها وذلك من تاريخ الإحالة .

7 ـ ينص على إدارة الأصول والأموال الموقوفة التى ستشرف على إداراتها كل من هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية فى عملهم إلى أن تصدر الهيئتان قرارات باستمرارهم فى العمل أو بإحلال غيرهم محلهم.