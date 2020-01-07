شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى البرلمان" تناقش 10 اقتراحات لحل مشكلة الكثافة الطلابية ببعض المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، برئاسة النائب همام العادلى، رئيس اللجنة، 10 اقتراحات برغبة مقدم من نواب البرلمان، لحل إشكالية العجز فى عدد الفصول بالمدارس للمساهمة فى تقليل الكثافة الطلابية، وتتعلق هذه الاقتراحات بإنشاء مجمعات مدارس فى بعض المناطق التى تعانى من العجز فى عدد المدارس، وإنشاء ملحقات ومبانى إضافية ببعض المدارس بغرض تقليل الكثافة الطلابية.

ويشمل جدول أعمال اجتماع اللجنة، مناقشة اقتراح من النائب سيد أحمد بشأن إنشاء مدرسة تعليم زراعى فنى داخل فناء مستشفى أبو غنيمة بسيدى سالم بكفر الشيخ، واقتراح من النائب بسام فليفل، بشأن إحلال وتجديد مدرسة منشية البدوى للتعليم الأساسى بمركز طلخا بالدقهلية، واقتراح من النائب سمير رشاد أبو طالب بشأن إنشاء جناح بمدرسة الشيخ عبد اللاه للتعليم الأساسى بمجلس قروى بنى غنى بمركز سمالوط بالمنيا، واقتراح من النائب زكريا حسان، بشأن إنهاء إجراءات تخصيص مدرسة على مصرف عاشور بمدينة ساقلتة بسوهاج.

كما يتضمن اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، مناقشة اقتراح من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مبنى للإدارة التعليمية بحى المرج بالأرض الكائنة بشارع الفيروز ـ أملاك دولة بجوار مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية على مساحة 300 متر بمحافظة القاهرة، ومناقشة اقتراح برغبة من النائب هانى أباظة بشأن إنشاء جناح جديد بمدرسة بهناى الابتدائية بمركز الزقازيق بالشرقية، واقتراح من النائب لطفى شحاتة بشأن تقسيم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية إلى ثلاث قطاعات (شمال، جنوب، وسط).

وتناقش اللجنة اقتراحات بشأن إنشاء مدرسة بقرية بنى زيد على قطعة أرض تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بمركز القوصية بأسيوط، وبشأن تخصيص قطعة أرض حوض الملك بحرى نمرة 3 بجوار الهويس لإنشاء مجمع مدارس بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، وبشأن توفير عقود للمعلمين والمعلمات بإدارة قليوب التعليمية، واقتراح من النائب حسن سيد خليل، بشأن إحلال وتجديد مدرسة الرويدية الابتدائية المشتركة بمركز إدفو بمحافظة أسوان.