زيارة مُرتقبة لرئيس وزراء اليابان إلى الشرق الأوسط منتصف يناير الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب أ):

أبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أعضاء حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم أنه سيزور السعودية والإمارات وعمان في منتصف

يناير الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الثلاثاء نقلاً عن تصريحات آبي أمام لجنة الحزب.

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وذكرت مصادر أن الزيارة إلى المنطقة من المتوقع أن تكون في الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري.

وكانت حكومة آبي قررت أواخر الشهر الماضي إرسال قوات بحرية إلى الشرق الأوسط للمساعدة في ضمان أمن ملاحة السفن.

وستكون مهمة البحرية اليابانية لمدة عام وتستهدف جمع المعلومات الاستخباراتية والمساعدة في ضمان سلامة السفن في ممر رئيسي لشحن النفط.