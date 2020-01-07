بـ157 فردًا بينهم 22 رجل إطفاء.. نيوزيلندا تكافح حرائق أستراليا

محمد اسماعيل - القاهرة - ولنجتون- (د ب أ):

قال رجال إطفاء في نيوزيلندا، الثلاثاء، إنهم سيطروا على حريق غابات تسبب في إحراق نحو 350 هكتارا في الساحل الشرقي من جزيرة نورث أيلاند في البلاد.

وقال تريفور ميتشيل، من هيئة الإطفاء والطوارئ في نيوزيلندا في بيان: "يبدو الأمر إيجابيا ولدينا أحوال جوية مواتية في الطريق".

وشارك أكثر من 70 رجل إطفاء بالإضافة إلى 7 مروحيات وطائرتين في مكافحة الحريق بالقرب من نابير في خليج هاويك.

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وفي غضون ذلك، أرسلت الحكومة النيوزيلندية 22 رجل إطفاء آخرين وأفراد من قوة الدفاع النيوزيلندية للمساعدة في مكافحة الحرائق الأسترالية.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن: "إن الدمار الناجم عن هذه الحرائق يلحق خسائر جسيمة بجيراننا الأستراليين وسنواصل بذل قصارى جهدنا للمساعدة في التعامل مع هذا الوضع الديناميكي والخطير للغاية على نحو مستمر".

ومنذ اندلاع حرائق الغابات في استراليا في أكتوبر من العام الماضي، تم نشر 157 نيوزيلنديا للمساعدة في مكافحة الحرائق التي تشهدها أستراليا.