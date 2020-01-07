من مسقط رأسه.. حشود ضخمة تشارك بمراسم دفن سليماني في كرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (أ ف ب):

تشارك حشود ضخمة، صباح الثلاثاء، في مراسم دفن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، في مسقط رأسه بمدينة كرمان جنوب شرق إيران، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

وتبدو المشاركة الشعبية واسعة كما حدث الأحد والاثنين في طهران والمدن الأخرى التي شيعت جثامين سليماني ورفاقه الذين قتلوا معه في الضربة الأمريكية في العراق.

ونقل التليفزيون الإيراني الرسمي صورًا للآلاف في مدينة كرمان، مسقط رأس سليماني في انتظار جثمانه تمهيدًا لدفنه.

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وأشاد الجنرال حسين القائد العام للحرس الثوري الإيراني في خطاب أمام الحشد الذي اتشح بالسواد في ساحة أزادي بسليماني وأقرب مساعديه الجنرال حسين بورجعفري الذي قتل معه. وقال إن "الشهيد قاسم سليماني أقوى وحي اليوم بعد موته".

وقاطعه الحشد مرددا هتاف "الموت لأمريكا".

وأضاف أمام نعشي سليماني وبورجعفري أن "العدو قتله بطريقة ظالمة".

وذكرت الإذاعة الحكومية أن سليماني سيدفن في مدينة كرمان مسقط رأسه بين الساعة 14:00 والساعة 16:00 (10:30 و12:30 بتوقيت جرينتش).