إيران / حشود ضخمة لحضور جنازة سليماني وإبنته تحذر أمريكا من "يومٍ أسود"

وكالات- إحتشد عشرات الآلاف من الإيرانيين في شوارع طهران اليوم، الإثنين 6 جانفي 2019، لحضور جنازة قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل في غارة جوية أمريكية الأسبوع الماضي وقالت ابنته إن وفاته ستجلب "يوما أسود" على الولايات المتحدة.

وقالت زينب سليماني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "أيها المعتوه ترامب لا تعتقد أن كل شيء قد انتهى باستشهاد والدي".

ووعدت إيران بالانتقام لمقتل سليماني، العقل المدبر لحملة إيران لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء المنطقة والبطل القومي في نظر العديد من الإيرانيين، حتى العديد من أولئك الذين لا يعتبرون أنفسهم من المؤيدين

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وجرى تمرير نعشي سليماني وأبو مهدي المهندس، وهو قيادي عراقي قُتل أيضا في هجوم الجمعة على مطار بغداد، فوق رؤوس المشيعين المحتشدين في وسط طهران والذين ردد كثير منهم هتاف "الموت لأمريكا".

وقال إسماعيل قاآني، القائد الجديد لقوة القدس، وحدة الحرس الثوري المكلفة بالأنشطة في الخارج، "نتعهد بمواصلة مسيرة الشهيد سليماني بنفس القوة والعزاء الوحيد لنا سيكون طرد أمريكا من المنطقة".