الإعلان عن تحالفٍ جديد يضمّ 8 دولٍ برعاية سعوديّة

وكالات- أعلن اليوم، الاثنين 6 جانفي 2019، في العاصمة السعودية الرياض تأسيس تحالف جديد يضم 8 دول تترأسه المملكة. وأعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان إختيار الرياض لتكون مقرا لمجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي "تم اليوم في الرياض التوقيع على اتفاق لتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن".

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