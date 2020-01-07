الشورى الإيراني يصدق على قانون عاجل بتصنيف البنتاجون منظمة إرهابية

صادق مجلس الشورى الإيراني، الثلاثاء، على قانون يصنف أعضاء وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" كافة ضمن "المنظمات الإرهابية". ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن 233 نائبًا وافقوا على الخطوط العريضة وتفاصيل مشروع قانون "بصفة عاجلة جدًا"، يدعو لتعديل نص قانون "الإجراء المضاد لأمريكا". المضاد لأمريكا". يقضي القانون بإدراج أعضاء وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" والشركات والمؤسسات التابعة لها والقادة والمتورطين في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني كافة، ضمن خانة "الإرهابيين". كما ألزم القانون الحكومة الإيرانية بتعزيز البنية الدفاعية لقوات القدس التابعة للحرس الثوري، عبر استقطاع مبلغ 200 مليون يورو من احتياطي الصندوق الوطني للتنمية. البنية الدفاعية لقوات القدس التابعة للحرس الثوري، عبر استقطاع مبلغ 200 مليون يورو من احتياطي الصندوق الوطني للتنمية. وكان قانون "الإجراء المضاد لأمريكا" تم إقراره في 23 أبريل الماضي، حيث صنف بمقتضاه القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة "سنتكوم" كمنظمة إرهابية، وذلك ردًا على إدراج أمريكا، آنذاك، الحرس الثوري على لائحة "الإرهاب".

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