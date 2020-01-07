رغم تصاعد التوتر بالمنطقة.. اليابان تنشر قوات دفاعية في الشرق الأوسط

أكد وزير الدفاع الياباني تارو كونو، اليوم الثلاثاء، أن اليابان ستمضي قدمًا في خطتها لإرسال أفراد من قوات الدفاع الذاتي إلى الشرق الأوسط، على رغم التوترات المتزايدة في المنطقة.

ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن طوكيو قررت نشر طائرات مدمرة ودورية في مناطق، باستثناء مضيق هرمز بالقرب من إيران، لضمان الملاحة الآمنة للسفن التجارية ذات الصلة باليابان في الشرق الأوسط، ولكن لن تنضم اليابان إلى مبادرة أمنية بحرية تقودها الولايات المتحدة بالقرب من

المضيق، وهو ممر مائي رئيسي لشحنات النفط الخام.وحثت اليابان، إيران على الالتزام باتفاقها النووي مع القوى العالمية والذي توصلت إليه عام 2015، معربة عن قلقها الشديد إزاء قرار طهران الأخير بعدم الالتزام بأي قيود تضمنها الاتفاق.وفي مؤتمر صحفي منفصل، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إن "إعلان إيران الأخير مخيب للآمال ويثير مخاوفنا بشدة"، وأضاف "نطالب إيران بالعودة إلى التقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق على الفور والتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" المعنية بعمليات التفتيش.جاءت تصريحات كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني بعد أن أعلنت إيران أمس الأول الأحد أنها لم تعد ملتزمة بقيود تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، الأمر الذي يمثل صميم التوترات المتصاعدة بين طهران وواشنطن.كشف سوجا، خلال المؤتمر الصحفي، أن الولايات المتحدة لم تبلغ اليابان بالضربة سلفًا.كانت الحكومة اليابانية أعلنت في أواخر ديسمبر 2019، أنها سترسل طائرات حربية وطائرات دوريات إلى الشرق الأوسط، الذي تستقبل منه نحو 90% من وارداتها من النفط الخام.