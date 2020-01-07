ترامب يعرض تقديم المساعدة لإستراليا لمكافحة حرائق الغابات

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الحكومة الإسترالية تقديم يد العون في مكافحة حرائق الغابات، التي دمّرت مساحات من القارة الإسترالية.

قال متحدث باسم البيت الأبيض إن في مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الإسترالي سكوت موريسون، أعرب ترامب عن بالغ قلقه للمتضررين من حرائق

الغابات، كما أرسل تعازيه لرجال الإطفاء وغيرهم ممن لقوا حتفهم في هذه الحوادث. وذلك بحسب ما أوردت صحيفة ذا هيل الأمريكية على موقعها الإلكتروني.وأضاف المتحدث أن الرئيس الأمريكي عرض تقديم بلاده الدعم لمساعدة الحكومة الإسترالية لمكافحة الحرائق المروعة.من جانبه أعرب موريسون في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن شكره لترامب لإبداء التعاطف والدعم والصداقة لبلاده.جدير بالذكر أن حرائق الغابات أحرقت ملايين الأفدنة في جميع أنحاء إستراليا خلال الأشهر الأخيرة، مما تسبب في تدمير آلاف المنازل وقتل ملايين الحيوانات وما لا يقل عن 23 شخصًا. وفق ما ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية.