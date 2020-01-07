روسيا تكشف سبب رفضها بيانًا يدين الهجوم على السفارة الأمريكية ببغداد

قالت روسيا إنها رفضت مشروع البيان الذي قدمته الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم على سفارتها في بغداد، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار "المتغيرات على أرض الواقع".
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن موسكو تدين أي هجمات تستهدف البعثات الدبلوماسية، وكانت مستعدة لتأييد البيان الذي تم التوافق عليه، لكن في آخرلحظة جاءت الضربة الأمريكية على بغداد التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء عن نيبينزيا قوله إن هذه الضربة التي وصفها بـ"أنها مخالفة لكافة المعايير الدولية" وضعت الاقتراح الأمريكي في سياق مختلف تماما، مضيفا أنه "كان من المستحيل تجاهل ما حدث، ورأينا إنه يمكننا اقتراح تعديلات على بيان رئيس مجلس الأمن، لكن هذه التعديلات ستكون بالتأكيد غير مقبولة من قبل زملائنا الأمريكيين.
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن الهجوم على السفارة الأمريكية كان بمثابة رد فعل على هجمات نفذتها القوات الأمريكية ضد بعض المجموعات في العراق.
جاءت تصريحات مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ردًا على اتهام دبلوماسيين أمريكيين لروسيا والصين بعرقلة بيان في مجلس الأمن بشأن الهجوم على السفارة الأمريكية.
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