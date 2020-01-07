واشنطن: لا نية لانسحاب الجيش الأمريكي من العراق

قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، للصحفيين إن الرسالة المسربة من الجيش الأمريكي إلى العراق، التي أثارت انطباعات بانسحاب أمريكي وشيك من البلاد لم تكن سوى مسودة سيئة الصياغة تهدففقط إلى تسليط الضوء على زيادة في تحركات القوات.
قال الجنرال مارك ميلي لمجموعة من الصحفيين إن الرسالة: "سيئة الصياغة وتوحي بالانسحاب، ولكن ليس هذاما سوف يحدث"، مؤكدًا أنه لا يتم التخطيط للانسحاب.
جاء الخطاب المسرب بعد يوم من موافقة البرلمان العراقي على قرار يطالب جميع القوات الأجنبية بمغادرة البلاد.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي إنه أبلغ السفير الأمريكي في بغداد، أمس الإثنين، بأنه يتعين على الدولتين تنفيذ القرار.
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