التنظيم والإدارة يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان

وقع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، بروتوكولا لتوثيق أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وذلك لمدة 3 سنوات.

وأكد الدكتور صالح الشيخ أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات عمل الوزارة والجهاز بهدف رفع مستوى الوظيفة العامة وتطوير نظم إدارة الموارد البشرية.

وقال إن البروتوكول يتضمن دعم التعاون المشترك في عدة مجالات منها التوظيف والتطوير والتدريب والاستشارات وتبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية وشئون الخدمة المدنية، إلى جانب تبادل الأبحاث والدراسات والمشاريع والتجارب الإدارية

المميزة والإحصائيات والنشرات والإصدارات وأدلة العمل ذات الصلة بالإدارة العامة والخدمة المدنية.ومن جانبه، رحب وزير الخدمة المدنية بالوفد المصري برئاسة الدكتور صالح الشيخ.. مؤكدا حرص السلطنة على توطيد العلاقات والتواصل مع مصر باعتبارها الدولة الأكبر والأهم في المنطقة وبدون مصر لا وجود للعرب، مشيدا بموقف مصر في الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية وحرصها الدائم على اتخاذ موقف متزن يدعم لم شمل أشقائها العرب.وأوضح أن توقيع البروتوكول يأتي انطلاقا من العلاقات والتعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات، وتعزيزا لمبدأ تبادل الزيارات لدعم سبل التعاون، كما يؤسس لشراكة مستمرة وتعاون دائم بين الجهاز والوزارة.وأضاف أن البروتوكول يتضمن التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين في تقييم الكفاءة وقواعد السلوك الوظيفي والاستثمار في الموارد البشرية والتخطيط الوظيفي وقياس عائد التدريب والتطوير الإداري والتقنية الحديثة والآليات المستخدمة في ذلك، بالإضافة إلى التعاون في تطبيق الممارسات الإدارية الناجحة وإدارة المعرفة وإدارة نظم المعلومات الإلكترونية إلى جانب تصنيف وترتيب الوظائف ورسم الهياكل التنظمية وتحديد أهداف المؤسسات الرشيدة.وعقد الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان جلسة مباحثات بين الجانبين عقب توقيع البروتوكول، واستعرض فيها مجالات عمل الوزارة وأوجه التعاون التي يتطلع لتنفيذها مع الجانب المصري، كما عرض الدكتور صالح الشيخ مجالات عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.