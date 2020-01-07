زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب إقليماً بإندونيسيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً قوته 6.2 درجة وقع إلى الجنوب الغربي من إقليم أتشيه الإندونيسي على جزيرة سومطرة اليوم الثلاثاء وكان مركزه على عمق 20.3 كيلومتر.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية على تويتر إن قوة الزلزال 6.4 درجة وإن مركزه كان على عمق 13 كيلومتراً مضيفة أنه لا يوجد احتمال بحدوث موجات مد (تسونامي).

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ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار مادية أو خسائر بشرية.