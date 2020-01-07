كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل أربعة مدنيين كينيين بهجوم لحركة الشباب في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأرسلت الولايات المتحدة المزيد من القوات إلى كينيا لتعزيز الأمن بعد أن قتل مسلحو الشباب ثلاثة أمريكيين خلال هجوم على معسكر سيمبا في خليج ماندا يوم الأحد.
وقالت الشرطة، إن عددًا غير معروف من المتشددين اطلقوا النار على سارية تابعة لشركة التشغيل الرئيسية في كينيا سفاريكوم. كما أطلقوا النار على رجال الشرطة الذين كانوا يحرسون الصاري في قاعدة دورية قريبة.
وقالت الشرطة في التقرير: "إن الضباط كانوا يحرسون الصاري والقاعدة مع القوات الخاصة كانوا قادرين على صدهم."
ووقعت الغارة في مقاطعة غاريسا المجاورة للصومال. وقالت الشرطة إن المهاجمين تمكنوا من تدمير باب المنطقة التي تحمل الصاري لكنهم لم يتسببوا في أضرار لشبكة الاتصالات.
وأضافت الشرطة: "خلال الهجوم، فُقد أربعة مدنيين أرواحهم" دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأوضحوا أن فريقًا من ضباط الشرطة كانوا يطاردون المهاجمين.
والحركة الإسلامية حركة الشباب المجاهدين هي جماعة أصولية مقرها في شرق أفريقيا تأسست في عام 2012، وتعهد بالولاء للجماعة المتشددة، وتنظيم القاعدة.
وفي فبراير 2012، تشاجر بعض قادة المجموعة مع تنظيم القاعدة حول الاتحاد، وقُدر عدد قوات الشباب بحوالي 7000، إلى 9000 مقاتل في عام 2014.
واعتبارًا من عام 2015، انسحبت المجموعة من المدن الكبرى؛ ومع ذلك، لا تزال حركة الشباب تسيطر على أجزاء كبيرة من المناطق الريفية.