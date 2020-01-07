كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل أربعة مدنيين كينيين بهجوم لحركة الشباب في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الكينية في تقرير داخلي، أن أربعة مدنيين، قتلوا في معركة بالاسلحة النارية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء عندما اشتبكت الشرطة مع متشددي حركة الشباب من الصومال المجاورة الذين استهدفوا سارية نقل الاتصالات. وفقًا لرويترز.

وأرسلت الولايات المتحدة المزيد من القوات إلى كينيا لتعزيز الأمن بعد أن قتل مسلحو الشباب ثلاثة أمريكيين خلال هجوم على معسكر سيمبا في خليج ماندا يوم الأحد.

وقالت الشرطة، إن عددًا غير معروف من المتشددين اطلقوا النار على سارية تابعة لشركة التشغيل الرئيسية في كينيا سفاريكوم. كما أطلقوا النار على رجال الشرطة الذين كانوا يحرسون الصاري في قاعدة دورية قريبة.

وقالت الشرطة في التقرير: "إن الضباط كانوا يحرسون الصاري والقاعدة مع القوات الخاصة كانوا قادرين على صدهم."

ووقعت الغارة في مقاطعة غاريسا المجاورة للصومال. وقالت الشرطة إن المهاجمين تمكنوا من تدمير باب المنطقة التي تحمل الصاري لكنهم لم يتسببوا في أضرار لشبكة الاتصالات.

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وأضافت الشرطة: "خلال الهجوم، فُقد أربعة مدنيين أرواحهم" دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأوضحوا أن فريقًا من ضباط الشرطة كانوا يطاردون المهاجمين.

والحركة الإسلامية حركة الشباب المجاهدين هي جماعة أصولية مقرها في شرق أفريقيا تأسست في عام 2012، وتعهد بالولاء للجماعة المتشددة، وتنظيم القاعدة.

وفي فبراير 2012، تشاجر بعض قادة المجموعة مع تنظيم القاعدة حول الاتحاد، وقُدر عدد قوات الشباب بحوالي 7000، إلى 9000 مقاتل في عام 2014.

واعتبارًا من عام 2015، انسحبت المجموعة من المدن الكبرى؛ ومع ذلك، لا تزال حركة الشباب تسيطر على أجزاء كبيرة من المناطق الريفية.

