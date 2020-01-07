كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول إجراء من إيران ضد أمريكا بعد مقتل سليماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أي رد فعل إيراني سيواجه بقوة أمريكية ساحقة.

وقال ترامب، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية لإذاعة محلية، إن قاسم سليماني هو القائد العسكري الحقيقي وهو إرهابي مسؤول عن قتل آلاف، وأن استهدافه تحديدًا كان من المفترض أن يتم قبل 15 عاما.

وأضاف ترامب، أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما صنف قاسم سليماني إرهابيا ولم يفعل شيئا سوى منح إيران 150 مليار دولار نقدًا.

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وفي وقت سابق، قال ترامب: "إذا هاجمت إيران القواعد الأمريكية سنرسل أحدث معداتنا العسكرية للرد عليهم دون تردد وسيكون ردنا أكبر من أي ضربة سابقة على الإطلاق".

وكانت إدارة ترامب، قد أعلنت مقتل كل من أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران، واللواء قاسم سليماني القيادي النافذ بميليشيات الحرس الثوري الإيراني، في ضربة عسكرية جديدة في منطقة التاجي شمالي بغداد، ضد قافلة للحشد الشعبي.