كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونسكو: استهداف المواقع الثقافية جريمة حرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الحكومات إلى تذكر أن المواقع الثقافية ليست أهدافًا، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

فقد قام الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا بالتهديد بقصف المواقع الثقافية الإيرانية إذا قامت طهران بالرد على قتل أمريكا للقائد الإيراني قاسم سليماني.

تقول المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، إن كلا من الولايات المتحدة وإيران قد صادقتا على معاهدات تحمي المواقع الثقافية أثناء الحرب، والتقت بالسفير الإيراني في المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها.

يعد استهداف المواقع الثقافية جريمة حرب بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية المواقع الثقافية.

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إيران هي موطن لعشرين من مواقع التراث العالمي لليونسكو. وهي تشمل الآثار القديمة لبرسيبوليس، ومسجد أصفهان الكبير، وقصر جولستان في طهران، حيث توج آخر شاه لحكم إيران في عام 1967.

وينأي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بلندن عن تهديد واشنطن بقصف المواقع الثقافية الإيرانية. وقال جيمس سلاك، الناطق الرسمي باسم جونسون، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "هناك اتفاقيات دولية تمنع تدمير التراث الثقافي".

فقد قام ترامب بالتغريد عبر تويتر، أن الولايات المتحدة قد اختارت 52 هدفًا "مهم لإيران وللثقافة الإيرانية" ليتم قصفهم، إذا قامت إيران بالرد.

يؤكد المسؤولون البريطانيون أن بريطانيا والولايات المتحدة، الحليف الحيوي، ما زالتا في حوار مستمر على مستويات متعددة، حيث يسعى جونسون وزعماء أوروبيون آخرون إلى تهدئة التوترات.

