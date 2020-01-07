كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير إسرائيلي: من السابق لأوانه القول ما إذا كانت إيران تستعد لبناء سلاح نووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت إيران على الطريق نحو بناء سلاح نووي بعد أن أعلنت أنها ستتخلى عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وقال الوزير يوفال شتاينيتز لإذاعة إسرائيل عندما سئل عما إذا كانت إيران في طريقها لصنع قنبلة ذرية: "هذا الحديث سابق لاوانه..علينا أن ننتظر ونرى".

بعد يومين من غارة جوية أمريكية بدون طيار على بغداد أسفرت عن مقتل قائد عسكري إيراني بارز، قالت طهران إنها ستتخلى عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم.

لقد انتهكت إيران بالفعل العديد من القيود المفروضة على الصفقة النووية لعام 2015 مع القوى العالمية، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في عام 2018.

لكنها قالت ايضا انها ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويمكنها عكس خطواتها بسرعة اذا تم رفع العقوبات الامريكية.

أكد شتاينتز، عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، على تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن لا تسمح إسرائيل لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

لكن يبدو أنه حاول إبعاد إسرائيل - التي أعلن جيشها، وفقًا لإذاعة الجيش، حالة التأهب بعد الضربة الأمريكية يوم الجمعة في العراق - عن التوترات المتصاعدة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران. وقال "نحن نقف على الهامش ونراقب الأحداث".

وفي وقت سابق، قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن "نتنياهو" سيقطع رحلته إلى اليونان عقب اغتيال اللواء قاسم سليماني، قائد قوة القدس الإيرانية.

وأفاد راديو الجيش الإسرائيلي، أن الجيش في البلاد قد وضع في حالة تأهب قصوى، خشية الانتقام الإيراني أو وكلائها بعد مقتل سليماني في غارة جوية أمريكية في بغداد.

وكان نتنياهو في أثينا في أعقاب الاتفاق الذي وقعته اليونان وقبرص وإسرائيل يوم الخميس لبناء خط أنابيب تحت سطح البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من حقول الغاز سريعة النمو في شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.

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وكتب المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، رون بن يشاي، على موقعه على الإنترنت: "سوف ينتظرون اللحظة المناسبة للانتقام، ربما بإطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية من خلال الميليشيات الشيعية في سوريا وربما حتى من غزة".

في غزة، أدانت حماس - التي تتمتع منذ فترة طويلة بدعم مالي وعسكري من طهران - مقتل سليماني وأرسلت "تعازيها الحارة" إلى إيران.

وقال مسؤولون في الوزارة، إنه مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لليونان، اتصل وزير الدفاع نفتالي بينيت بكبار القادة صباح الجمعة لـ"تقييم الوضع".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيشاي أدري على موقع تويتر، إنه تم اغلاق منتجع جبل حرمون للتزلج - الواقع في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل بالقرب من الحدود المحصنة مع سوريا - "عقب تقييم للوضع".

وأضاف: "لا توجد تعليمات أخرى لسكان منطقة مرتفعات الجولان وأن الأنشطة الروتينية تستمر كالمعتاد".

لطالما اعتبرت إسرائيل سليماني تهديدًا كبيرًا، في أغسطس من العام الماضي، قال الجيش إنه أحبط هجومًا لقوة القدس، يديره سليماني، وشمل عدة طائرات بدون طيار من سوريا، واتهمته إسرائيل بقيادة جهود قوة القدس لإنشاء برنامج صاروخي موجه لحزب الله.

وقال معلقون إعلاميون إسرائيليون، إن وزراء حكومة نتنياهو الائتلافية اليمينية قد طلبوا منهم عدم التعليق علانية على مقتل سليماني.

كما أوضحت حماس، أن سليماني "كان له دور كبير في دعم المقاومة الفلسطينية في جميع المجالات"، وقدّمت "أحر تعازيها للقيادة الإيرانية وشعب إيران في استشهاد اللواء قاسم سليماني".

وكتب عضو القيادة السياسية بحماس، المقيم في غزة، باسم نعيم، على موقع "تويتر" أن الاغتيال "يفتح أبواب المنطقة أمام كل الاحتمالات، باستثناء الهدوء والاستقرار. تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية ذلك ".

