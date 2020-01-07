كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيران تصنّف الجيش الأمريكي والبنتاجون "إرهابيَين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السلطات الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، قرارًا بتصنيف الجيش الأمريكي والبنتاجون "إرهابيَين"، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، في العاصمة العراقية بغداد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت أمريكا، قد شنت غارة جوية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد، أدت لمقتل كل من أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران، واللواء قاسم سليماني القيادي النافذ بميليشيات الحرس الثوري الإيراني.

كما شنت أمريكا ضربات جوية على فصيل من ميليشيات الحشد الشعبي قرب معسكر التاجي، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

وتوعدت إيران بالرد "في الوقت والمكان المناسبين" على مقتل قائدها العسكري الكبير على أيدي الأميركيين، فيما حذر العراق من "حرب مدمرة" بعد الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.