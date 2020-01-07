كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن ترسل 6 قاذفات من طراز "بي 52" إلى المحيط الهندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، ست قاذفات استراتيجية من طراز "بي 52" إلى إحدى الجزر في المحيط الهندي تحسبا لهجوم إيراني محتمل، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، إن إرسال هذه القاذفات إلى المحيط الهادي، يأتي تحسبا لهجوم إيراني محتمل، على خلفية قتل الجيش الأمريكي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

وقد ألمح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إلى أن الجيش الأمريكي لن ينتهك قوانين الصراع المسلح باستهداف مواقع ثقافية إيرانية، رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب بضربها.

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وكانت واشنطن، قد رفضت منح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأشيرة دخول لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر عقده في نيويورك بعد غد الخميس.

وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية نقلا عن ثلاثة مصادر دبلوماسية، أن ظريف طلب الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة قبل أسابيع لحضور الاجتماع، الذي سيكون الأول في مجلس الأمن بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

يشار إلى أنه بموجب اتفاقية عام 1947، يجب أن تسمح الولايات المتحدة للمسؤولين الأجانب بدخول أراضيها للقيام بأعمال لها علاقة بالأمم المتحدة.