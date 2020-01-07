كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإيراني: ترامب يسفك الدماء في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الإيرني محمد جواد ظريف، أن الحروب المستمرة في المنطقة وفرت الأرضية لانتشار المجرمين والأشرار.

وقال ظريف، اليوم الثلاثاء، في كلمة قبيل دفن جثمان قاسم سليمان، إن الرئيس دونالد ترامب ومن هم معه يسفكون الدماء في المنطقة بأخطائهم وارتكاباتهم، مشيرًا إلى أن الوجه الآخر لسياسات أمريكا يتمثل ببيع الأسلحة بمليارات الدولارات لدول المنطقة.

وأضاف ظريف، أن حسابات واشنطن الخاطئة هي التي أدت إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، متهمًا ترامب وبومبيو بقلة الأدب.

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وأشار ظريف، إلى أنه لا يستغرب استهداف واشنطن لأكبر جنرال صانع للسلام في المنطقة.

وتابع: خطأ الحسابات لا ينحصر بالولايات المتحدة بل يمتد إلى بعض حلفائها في المنطقة والعالم، فمايحدث في العراق وفلسطين وليبيا وغيرها ناجم عن السياسات الأمريكية المدمرة.

وهدد الولايات المتحدة بأنها ستتلقى الرد على حماقتها في الوقت المناسب بعد سلوكها الطريق الذي اختارته أمريكا لنفسها وللمنطقة، طريق الحرب وسفك الدماء، مؤكدا على أن خروج القوات الأمريكية من المنطقة بات مؤكدا واغتيال سليماني وضع الأساس لذلك.