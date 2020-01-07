كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد بـ"إشعال النار" في الأماكن التي تدعمها امريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، "بإشعال النيران" في الأماكن التي تدعمها الولايات المتحدة بعد مقتل القائد الإيراني البارز قاسم يلسماني في غارة جوية أمريكية الأسبوع الماضي، مما أثار صيحات "الموت لإسرائيل!"، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

تعهد حسين سلامي بذلك أمام حشد من الآلاف تجمعوا في ساحة مركزية في كرمان، مسقط رأس سليماني. ويعكس تعهده مطالب كبار المسؤولين الإيرانيين - من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إلى آخرين - بالإضافة إلى المشيعين في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية، مطالبين بالانتقام من أمريكا بسبب عملية القتل التي أثارت توترات حادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد دفع اغتياله بالفعل طهران إلى التخلي عن الحدود المتبقية من اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية. وفي بغداد، دعا البرلمان إلى طرد جميع القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، وهو أمر يخشى المحللون من أنه قد يسمح لمقاتلي الدولة الإسلامية بتنظيم عودتهم.

أحضر المسؤولون رفات سليماني وآخرون قتلوا في الغارة الجوية إلى ساحة مركزية في مدينة كرمان، وهي مدينة صحراوية محاطة بالجبال، حيث سيدفن في مسقط رأسه في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

امتدح سلامي مآثر سليماني وقال إنه شهيد، مثل تهديدًا أكبر لأعداء إيران، قائلا "سننتقم.. وسنشعل النار في المكان الذي يحلو لهم"، وهو يردد صيحات "الموت لإسرائيل!"

هذا وقد تحدى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بمشاركة صورًا من الحشود الضخمة، التي تجمعت في طهران حدادًا على القائد قاسم سليماني.

وسأل الوزير محمد جواد ظريف: "هل سبق لك أن رأيت مثل هذا البحر من الإنسانية في حياتك، يا ترامب؟".

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وحث ترامب على أن ينأى بنفسه عن مستشاريه، الذين يسعون إلى المواجهة مع إيران، قائلا: "هل ما زلت ترغب في الاستماع إلى المهرجين الذين يقدمون المشورة لك في منطقتنا؟، وهل ما زلت تتخيل أنه بإمكانك كسر إرادة هذه الأمة العظيمة؟".

كما أكدت التغريدة موقف إيران من ضرورة طرد الجيش الأمريكي من الشرق الأوسط.

وقد انتقد المسؤولون الإيرانيون تهديدات الرئيس دونالد ترامب، باستهداف المواقع المهمة للثقافة الإيرانية، فقد هدد ترامب بأن المواقع الثقافية الإيرانية ستتعرض لضربة سريعة وشديدة، إذا هاجمت طهران الأصول الأمريكية للانتقام من قتل سليماني.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني ظريف، على موقع "تويتر": إنه بعد ارتكاب "انتهاكات خطيرة" بمقتل الجنرال قاسم سليماني، يهدد ترامب بانتهاكات جديدة للقانون الدولي. كتب ظريف: "استهداف المواقع الثقافية يعد جريمة حرب".

كما قارن وزير الاتصالات محمد جواد عزاري جهرومي، تهديدات ترامب بداعش وهتلر وجنكيز خان، وغرد عبر "تويتر"، قائلا: "مثل داعش، مثل هتلر، مثل جنكيز! جميعهم يكرهون الثقافات. ترامب إرهابي يرتدي بدلة. سوف يتعلم في وقت قريب جدًا انه لا يستطيع احد هزيمة الأمة والثقافة الإيرانية العظيمة".

وقال بيان للاتحاد الأوروبي، يوم أمس الأحد، إن جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي حث على وقف التوترات في الشرق الأوسط في حديث مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في نهاية الأسبوع.

وبعد أيام من مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة في العراق، دعا بوريل إيران إلى "التفكير بعناية في أي رد فعل"، ودعا ظريف إلى بروكسل لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والحفاظ على الصفقة النووية مع طهران.

